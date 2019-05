Arte e tecnica, i corsi di fotografia a Trieste per gli appassionati

Per chi ha una passione per questa fantastica forma d'arte, la scelta di un corso di fotografia non è una cosa scontata o da prendere alla leggera, sia per chi lo pratica semplicemente come hobby o come un vero e proprio lavoro. I corsi di fotografia, infatti, non sono di certo tutti uguali. Apprendere e conoscere le sue basi è essenziale per poter imparare a fondo questa tecnica.

Caratteristiche

Pur essendo qualcosa di estremamente piacevole e alla portata di tutti, la fotografia è comunque caratterizzata da termini e procedure tecniche, pertanto è fondamentale che chi ha il compito di spiegare quest'arte sia un professionista e consapevole delle persone che ha difronte. La fotografia è una vera e propria forma d'arte, un modo per fermare il tempo ed immortalare un momento importante, per imprimere nel cassetto dei ricordi persone e momenti significativi, proprio per questo motivo è molto apprezzata. Seguire un corso di formazione in fotografia è un buon modo per imparare le tecniche di base, non occorre essere professionisti in quanto vi sono diverse tipologie di corsi, per principianti e non. Inoltre, a fianco della tecnica fotografica è importante sviluppare una spiccata sensibilità sul piano espressivo. Oggi, grazie a Compatte e Reflex digitali, molto diffuse ed accessibili, puoi trarre il massimo delle potenzialità sia in campo tecnico che artistico.

Cosa possiamo imparare da un corso di fotografia?

I corsi di fotografia non sono tutti uguali, riuscire a scegliere quello migliore non è sempre facile. Per districarsi fra le diverse proposte, la prima cosa da fare è chiedersi cosa è necessario imparare, cosa bisogna sapere e conoscere, cosa ci aspettiamo dagli insegnanti e, indubbiamente, valutare i costi. Ad esempio, un buon corso di base dovrebbe:

spiegare il diaframma , il tempo di scatto e l' ISO , ossia il cosiddetto "triangolo dell'esposizione";

insegnare la differenza tra le diverse fotocamere presenti in commercio;

insegnare come funzionano le fotocamere;

spiegare quali sono le funzioni e opzioni delle fotocamere;

insegnare quali sono le regole base per imparare a scattare delle fotografie di qualità.

Corsi di fotografia a Trieste

I corsi di fotografia a Trieste sono molteplici, se vuoi imparare nuove tecniche, seguire un corso base per iniziare o semplicemente perfezionare il tuo stile e renderlo più particolare e curato, ecco alcune idee: