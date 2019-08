Come diventare operatore alla riparazione dei veicoli a motore - manutentore autovetture e motocicli a Trieste

Il centro EnAIP Friuli - Venezia Giulia mette a disposizione un corso della durata triennale per i lavoratori e gli appassionati del settore meccanica - impianti e costruzioni. L’evoluzione tecnologica che ha caratterizzato i processi produttivi e organizzativi di questi ultimi anni ha inciso fortemente sul settore dell’automobile. EnAIP Friuli - Venezia Giulia consolida un percorso di studi capace di rispondere a questi mutamenti, formando figure professionali in grado di intervenire nelle diverse attività di assistenza e manutenzione con operazioni di diagnosi, riparazione/sostituzione di dispositivi di autovetture e motocicli. Come ottenerne la qualifica? Ecco le informazioni da sapere.

Chi è l’operatore alla riparazione dei veicoli a motore

L’Operatore alla riparazione di veicoli a motore, interviene, a livello esecutivo, nel processo di riparazione di veicoli a motore con autonomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono le procedure e le metodiche della sua operatività. La qualificazione nell’applicazione/utilizzo di metodologie di base, di strumenti e di informazioni gli consentono di svolgere seconda dell’indirizzo, attività relative alle riparazioni e manutenzioni dei sistemi meccanici ed elettromeccanici del veicolo e alle lavorazioni di carrozzeria con competenze nella manutenzione di gruppi, dispositivi, organi e impianti nonché nelle lavorazioni di riquadratura e risagomatura di lamierati e di verniciatura delle superfici. Collabora nella fase di accettazione e in quella di controllo/collaudo di efficienza e funzionalità in fase di riconsegna del veicolo

Iscrizioni al corso

Le iscrizioni al corso sono sempre aperte, possono avvenire online, dopo aver effettuato la registrazione sul sito ufficiale o contattando la segreteria dei corsi. La sede è in Via dell’Istria, 57.

Lezioni

Le lezioni si svolgono al mattino e al pomeriggio, da settembre a giugno (dal 16/09/19 al 10/06/20). L'iscrizione è gratuita con obbligo di frequenza, i corsi sono aperti ai giovani di età inferiore ai 18 anni in possesso del diploma di terza media.

Competenze professionali da acquisire

Le competenze che l'allievo acquisirà durante il percorso, nel rispetto della normativa antinfortunistica, lo renderanno capace di effettuare interventi di diagnostica, manutenzione, registrazione, riparazione sul gruppo motopropulsore (motore) con alimentazione a benzina e diesel; diagnosi, interventi e registrazioni di messa a punto sugli organi di direzione, sospensione, trasmissione e frenatura; diagnostica, ripristino funzionale su impianti elettrici/elettronici dell'autoveicolo; controlli tecnici periodici attraverso gli interventi di manutenzione e registrazione necessari a garantire i parametri funzionali previsti dalle normative vigenti in materia di circolazione stradale.

Sbocchi professionali

Il manutentore di autovetture e motocicli opera nelle concessionarie di case automobilistiche o in aziende a carattere artigianale, che si occupano di manutenzione ordinaria e straordinaria e di montaggio di accessori. La richiesta di personale da inserire nell’ambito delle officine di autoriparazione è sempre elevata e riguarda in particolare l’ambito della diagnosi elettronica e delle revisioni. Le competenze nelle lavorazioni meccaniche, nella saldatura e nei metodi diagnostici sono spendibili anche in altre aziende dei comparti elettronico e meccanico.

Struttura didattica del corso

Moduli comuni:

Area dei Linguaggi (italiano e inglese);

Area Matematica;

Area Scientifico-tecnologica;

Area Storico sociale;

Area di Cittadinanza.

Moduli di indirizzo:

Lavorazioni meccaniche;

Motori e organi meccanici auto e moto;

Sistemi elettrici;

Autronica.

Partnership

Il percorso di studi è organizzato in collaborazione con l’I.T.I.S. A.Volta, che mette a disposizione i propri docenti e i laboratori di fisica e di chimica.