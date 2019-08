Scrittura creativa, perché e come sviluppare il proprio talento

Hai tanta immaginazione e scrivere è la tua più grande passione? Spesso la domanda che si pongono tanti è se si può insegnare a scrivere un romanzo. È vero che la predisposizione per la scrittura è una attitudine personale, ma è anche vero che il talento non si presenta sempre in modo evidente. Il talento, oltre ad essere innato, è una qualità che va coltivata e sviluppata nel tempo. E come per qualunque altra disciplina artistica, anche per la creatività letteraria esistono dei metodi che aiutano a potenziare le proprie capacità.

La scrittura creativa

La scrittura creativa include l'elaborazione di romanzi e racconti, di conseguenza è un genere diverso rispetto alla normale scrittura professionale, giornalistica, accademica o tecnica. In Italia, la scrittura creativa nasce a metà degli anni ottanta del XX secolo, grazie all'iniziativa di alcuni scrittori che attivarono i primi corsi dedicati. Essa nasce dall'applicazione della potenzialità creativa, presente in forme diverse in tutte le persone, e che consente di elaborare soluzioni nuove, inedite ed originali nei vari contesti della vita, alla scrittura. Tale applicazione produce degli elaborati in cui sono presenti gli elementi tipici della creatività stessa intesi come:

fantasia;

invenzione;

immaginazione;

originalità.

L'immaginazione creativa dello scrittore viene alimentata dalla capacità di tradurre la realtà in modo inedito, e dall'abilità di usare la fantasia per rielaborare in modo originale le conoscenze acquisite con precedenti esperienze dirette o indirette.

Scuole di scrittura

Esistono numerose scuole di scrittura che organizzano corsi e laboratori di scrittura creativa, aperti a tutti e a pagamento; la maggior parte applica metodologie di insegnamento uguali o comunque simili. Nelle classi, generalmente con pochi partecipanti e altamente strutturate, vengono usati i seguenti metodi:

lezioni sugli elementi dell'arte della scrittura - dove i partecipanti imparano come fare una trama, un intreccio, come impostare dialoghi, come creare personaggi, quando introdurre nuovi elementi, come dare “voce” ad una storia;

esercizi di scrittura - dove ognuno scrive le proprie opere e poi le sottopone all'attenzione di altri studenti o colleghi del corso;

lezioni in cui vengono analizzati i lavori dei colleghi - con la possibilità di avere degli utili feedback relativi ai loro progetti.

Inoltre, risulta importante frequentare un laboratorio dove a seguirvi sia gente esperta e qualificata, per il resto basta scegliere un corso poco affollato, che presenta un programma adatto alle vostre esigenze e con un costo che più fa al caso vostro.

Corsi di scrittura creativa a Trieste

Ecco alcuni consigli: