EnAIP FVG: parte il corso di formazione degli operatori elettrici PES e PAV

Parte tra due giorni - il 14 febbraio 2020 - il corso di "Formazione degli operatori elettrici PES e PAV" presso la sede EnAIP Friuli Venezia Giulia di Trieste. Il corso, che terminerà il 21 febbraio 2020, avrà una durata complessiva di 16 ore ed un costo di 240,00 euro. Corso rivolto a tutti i tecnici addetti all’installazione e manutenzione degli impianti elettrici fuori tensione e agli addetti ai lavori in tensione su impianti fino a 1000 V in c.a. e 1500 V in c.c. In base alle conoscenze e alle capacità acquisite durante il corso, il personale potrà essere qualificato come Persona Esperta (PES) o come Persona Avvertita (PAV).

Perché partecipare

La nuova Norma CEI 11-27:2014 e la Norma CEI EN 50110-1:2014 hanno introdotto parecchie novità sullo stato dell'arte dell'esecuzione in sicurezza dei lavori elettrici e dei lavori non elettrici con rischio elettrico. Il D.Lgs.81/08 pone a carico dei datori di lavoro l'obbligo di affidare i compiti ai lavoratori tenendo conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e sicurezza.

Argomenti del corso

Il corso sarà diviso in due parti, una parte teorica che si pone l'obiettivo di far conoscere le principali disposizioni legislative in materia di sicurezza elettrica; nozioni sugli effetti dell’elettricità, sul corpo umano e cenni di primo intervento di soccorso; sull'attrezzatura e DPI: impiego, verifica e conservazione; prevenzione dei rischi e così via. E una parte pratica che prevede la definizione, individuazione, delimitazione della zona di lavoro elettrico; apposizione di blocchi ad apparecchiature o a macchinari; messa a terra e in cortocircuito; verifica dell’assenza di tensione; esperienza specifica della tipologia di lavoro per la quale la persona dovrà essere idonea ai sensi della Nuova Norma CEI 11-27; esperienza organizzativa ai sensi della Norma CEI 11-27 e così via.

Esami ed esercitazioni

Verranno effettuate durante il corso anche delle esercitazioni pratiche che tratteranno argomenti come la sostituzione in tensione di un dispositivo di protezione su quadri ad uso industriale; esecuzione/rimozione di una derivazione in cavo; effettuazione di prove e misure elettriche e così via. Infine, al termine del corso, gli allievi dovranno sostenere un'esame che consiste in un’ulteriore esercitazione e un test finale che ha l'obiettivo di verificare il livello di acquisizione delle principali competenze oggetto del corso.

Per maggiori informazioni vista la pagina dedicata al corso di EnAIP FVG.