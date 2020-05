Experiential marketing per la produzione di contenuti web: il corso di Enaip Fvg

Tra pochi giorni parte il corso online in Experiential marketing per la produzione di contenuti per il web organizzato da Enaip FVG. Nel dettaglio, il corso si terrà dal 18 maggio 2020 al 29 luglio 2020 per una durata complessiva di 140 ore. Ecco come e perché partecipare.

Requisiti

Potranno partecipare al corso i cittadini residenti o domiciliati sul territorio regionale, maggiorenni e in possesso dello stato di disoccupazione.Ulteriori requisiti riguardano, poi, i titoli di studio, quelli considerati preferenziali sono quelli maggiormente correlati al settore artistico e della comunicazione, per conoscerli visita la pagina dedicata. In fase di selezione verranno inoltre tenuti in considerazione:

eventuale possesso di competenze base nell’ambito del marketing/PR/comunicazione;

livello di motivazione alla partecipazione al parogetto;

interessi e attitudini verso la grafica e la progettazione.

Marketing esperienziale

Il marketing è volto, non solo a studiare il mercato, ma anche alla creazione di un valore per il cliente, creando così un posizionamento della marca (brand) nella mente del consumatore attraverso tecniche di brand management. In questo senso, il marketing esperienziale abbraccia la visione del consumo come esperienza, in cui il processo di acquisto si fonde con gli stimoli percettivi, sensoriali ed emozionali.

Perché partecipare

Come si legge sulla pagina del corso, l'obiettivo principale è quello di formare una figura professionale in grado di ideare, progettare e sviluppare i contenuti e gli interventi di una campagna marketing a partire dalle esigenze del cliente, offrendo soluzioni innovative dal carattere esperienziale, utilizzando ed intersecando strumenti e canali di diversa natura per garantire la massima resa dell’intervento, ed essendo in grado di individuare indicatori volti a misurarne l’impatto, per verificare l’approccio e l’efficacia.

Argomenti del corso

Tra i vari argomenti del corso, ricordiamo:

canali di comunicazione e strategie di marketing esperienziale;

definizione del brief di comunicazione;

strumenti di progettazione: piano dettagliato, budgeting e contesto normativo;

project work: creazione di una strategia di marketing esperienziale.

Esami e tirocinio

Il Project work sviluppato sarà oggetto della discussione condotta in fase d’esame finale. Inoltre, al termine il percorso formativo potrà essere integrato con Tirocini extracurricolari di 4, 5 o 6 mesi presso Enti, istituzioni, Imprese e Organismi di ricerca che supportano il progetto.

Modalità di partecipazione

Ricordiamo, infine, che il corso verrà realizzato online, attraverso la metodologia della videoconferenza: i partecipanti potranno interagire in modalità sincrona (in diretta) con il relatore/docente che svolge la propria lezione, attraverso un applicativo funzionante via internet, invece di essere presente in aula. Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata di Enaip FVG.