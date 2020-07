Centri anziani: la mappa completa della provincia di Trieste

Servizi che soddisfano bisogni primari al di fuori dell'ambiente domestico e promuovono la socialità attraverso attività ludico-ricreative, culturali, laboratori manuali, attività fisica. I centri diurni per anziani possono fungere da supporto ed integrazione dei servizi domiciliari. Sono rivolti ad anziani in grado di muoversi autonomamente ed anche ad anziani fragili accompagnati. Hanno come obiettivo quello di favorire l’anziano nella cura di sé e del proprio benessere psico-fisico-relazionale nonché quello di favorire luoghi di incontro tra gli anziani e il proprio territorio. Ecco le strutture presenti a Trieste e le modalità di accesso al servizio come spiegato sul sito web del Comune.

I centri di aggregazione

I centri diurni sono convenzionati con l'Azienda Sanitaria di Trieste, pertanto le persone che vi accedono, se in possesso di criteri previsti dalla convenzione, usufruiscono di un contributo regionale per l'abbattimento della retta.

Centro diurno Casa Emmaus (via Svevo, 34). Accoglie persone anziane (anche autosufficienti e parzialmente autosufficienti) dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 19.15. Per maggiori informazioni è possibile contattare la segreteria dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 al numero 0403882111.

Centro diurno Incontrada (via del Ponzanino, 16). Accoglie dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 17.30. Per maggiori informazioni chiamare il numero 040772346.

Centro diurno c/o inserito nella residenza Casa Serena (via Maschesetti, 8/3). Accoglie anziani auto e non autosufficienti dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore17.00. Per maggiori informazioni chiamare il numero 040912080.

Centro diurno c/o ITIS (via Pascoli, 31). Accoglie anziani il lunedì dalle ore 10.30 alle ore 11.30 e il giovedì dalle ore 14.30 alle ore 15.30. Per maggiori informazioni chiamare il numero 0403736303.

Centro diurno c/o ITIS (via della Valle, 8). Accoglie anziani il martedì dalle ore 14.30 alle ore 15.30. Per maggiori informazioni chiamare il numero 0403736303.

Centro diurno Comandante Mario Crepaz c/o ASP Pro Senectute (via Valdirivo, 11). Accoglie anziani tuttu i giorni dalle ore 9.00 alle ore 19.00. Per maggiori informazioni chiamare il numero 040365110.

Club Rovis (via Ginnastica, 47). Accoglie anziani tutti i giorni, tranne il martedì, dalle ore 16.30 alle ore 19.00. Per maggiori informazioni chiamare il numero 040365110.

A.C.A.A.R.-Centro diurno Marenzi (via dell'istria, 102). Accoglie anziani dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00. Per maggiori informazioni chiamare il numero 040361050.

Sala Villa Carsia (via Sant'Isidoro,13).

Come usufruire del servizio

Per accedere al servizio bisogna essere residenti nel Comune di Trieste. Si accede direttamente attraverso un accordo-contratto con il centro diurno stesso. Le persone a basso reddito e prive di rete di supporto possono fruire di un contributo da parte del Comune di Trieste (previa valutazione del Servizio Sociale e verifica della capacità economica del nucleo familiare) per il pagamento dei servizi erogati dai Centri Diurni Pro Senectute, Itis e Marenzi. Risulta necessario rivolgersi allo Sportello Punto Unico Integrato anziani dell'Ufficio Territoriale Sociale di riferimento della zona in cui abita e chiedere un appuntamento con un'assistente sociale.

Per vedere qual è il proprio Sportello Punto Unico Integrato anziani dell'Ufficio Territoriale Sociale clicca qui.

Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata del Comune di Trieste.