Case popolari: tutte le informazioni

Con il termine edilizia sovvenzionata si intendono tutti quei fabbricati/edifici dove sono gli enti territoriali o lo Stato a farsi totalmente carico delle costruzioni. Gli alloggi vengono assegnati, in quelle che sono conosciute come case popolari, alle famiglie più bisognose, praticando dei canoni di locazione in base alle condizioni economiche della famiglia e il numero di componenti. Le case possono essere di nuova costruzione, oppure acquistate e recuperate, al fine di poter poi stabilire delle graduatorie comunali, determinate in base a dei bandi di concorso pubblico.

Ater Trieste: il bando di concorso

Gli alloggi di edilizia sovvenzionata sono assegnati tramite apposito bando di concorso indetto periodicamente dall’Ater per singoli comuni o per comprensori di comuni, sulla base della prevista disponibilità di alloggi. I requisiti richiesti per poter accedere ad un alloggio di ES e le modalità di svolgimento del procedimento sono stabiliti dalle legge.

Come si legge sul sito dell'Ater, i Bandi di assegnazione di alloggi di ES in tutti i comuni dislocati nel territorio di competenza di Ater Trieste applicano i criteri di assegnazione previsti dalla L.R. 1/2016 e dal D.P.Reg. 26 ottobre 2016, n. 208 e successive modifiche e di integrazione. Scaduti i termini per la presentazione delle domande, particolari categorie di persone - tassativamente indicate dalla legge (Regolamento D.P.Reg. 26 ottobre 2016, n. 208, art. 11) - possono presentare domanda di assegnazione di un alloggio di ES.

Requisiti di accesso

Gli alloggi di ES sono destinati alla locazione a favore della generalità dei cittadini che risultino in possesso di determinati requisiti previsti dalla legge, con particolare riferimento alla situazione economica del nucleo famigliare misurata con l’indicatore ISEE. Il canone di locazione è “calmierato” e viene determinato tenendo conto della condizione economica e del numero dei componenti il nucleo famigliare nonché delle caratteristiche dell’alloggio.

Gli alloggi di Edilizia Sovvenzionata (ES)

Il patrimonio immobiliare di edilizia sovvenzionata è costituito da:

gli alloggi di proprietà delle Ater e degli Enti locali, realizzati ed acquisiti per le finalità dell’edilizia sovvenzionata;

gli alloggi di altri soggetti pubblici e privati affidati in gestione alle Ater mediante apposita convenzione, per il perseguimento delle finalità dell’edilizia sovvenzionata.

In Friuli Venezia Giulia il patrimonio di edilizia sovvenzionata è gestito dalle Ater; solamente nell'area triestina conta circa 13.000 alloggi, per la quasi totalità situati nel capoluogo regionale.

Contatti

L'Ufficio Relazioni con il Pubblico è situato in Piazza dei Foraggi n. 5/1A, a fianco della Sede principale dell'Ater. L'URP è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì nella fascia oraria 8.30-12; il lunedì e il mercoledì pomeriggio anche dalle 15.00-16.15. A disposizione del pubblico sono aperti anche cinque sportelli dedicati: per conoscere novità, orari, sedi, attività e contatti clicca qui.

I canali ufficiali a cui far pervenire ogni comunicazione diretta ad Ater Trieste sono esclusivamente i seguenti

tramite il servizio postale e/o corriere alla Sede Istituzionale;

telefonicamente allo 040 39991 oppure ai recapiti telefonici dei singoli sportelli dell'URP negli orari di apertura al pubblico;

tramite fax allo 040 390885;

tramite la casella di posta elettronica istituzionale: info@ater.trieste.it;

tramite PEC: posta.certificata@pec.ater.trieste.it;

Sportello Casa Ater-Comune di Trieste (c/o Sportello 1 dell'URP)

Attivato presso l'Ater in collaborazione con il Comune di Trieste, lo Sportello fornisce informazioni sulle possibili soluzioni ai problemi abitativi delle persone, prestando assistenza alla compilazione delle domande dirette a partecipare ai Bandi sia dell’Ater che del Comune, provvedendo anche alla distribuzione della modulistica e alla raccolta della documentazione già compilata.