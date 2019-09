Licenziamento, l’email ha valore di prova solo con la firma elettronica

Il tuo capo ti ha inviato una email e, aprendo il file allegato in pdf, hai trovato la lettera di licenziamento? Come comportarsi in questi casi? È valida la lettera di licenziamento con email? Ebbene sì, ma l’email ha valore probatorio solo con la firma elettronica, lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 5523/2018 sul licenziamento per giusta causa. Vediamola nel dettaglio.

L’email e meccanismi di sicurezza

Secondo la Suprema Corte l’email tradizionale non può essere elevata a prova, non essendo dotata di tutti quei meccanismi di sicurezza tali da garantire l’integrità del documento ma, soprattutto, la sua riconducibilità all’autore.

Documento informatico

L’email all’interno del quadro normativo italiano rientra nella definizione di “documento informatico” fornita dall’art. 1 comma 1 lettera p. del Dlgs. 82/2005 da intendersi come, afferma il decreto, il “documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”.

Valore probatorio

Sempre secondo il dlgs. 82/2005 (art. 20 comma 1 bis) il documento informatico ha valore probatorio, ai sensi dell’articolo 2702 Codice Civile, quando “vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata” o comunque, continua il decreto, con “modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all’autore”.

Altri documenti privi di firma

Lo stesso articolo 20 comma 1 bis precisa che per tutti gli altri documenti informatici privi di firma, l’utilizzo degli stessi come elemento di prova è rimesso alla valutazione dell’organo giudicante sulla base delle già richiamate caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità.