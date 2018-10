Halloween in Grotta Gigante: dolcetto o scherzetto?

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TriestePrima

Visto il successo delle scorse edizioni la Società Alpina delle Giulie ed il suo gruppo speleologico Commissione Grotte Eugenio Boegan sono lieti di proporre un Halloween divertente per i più piccini ed uno spaventoso per grandi e coraggiosi. Le date previste sono domenica 28 ottobre quando, a partire dalle 16.00, Halloween verrà festeggiato insieme a tutti i nostri amici più piccoli che per l’occasione potranno godere di una speciale visita alla Grotta. A seguire, mercoledì 31 ottobre sera, sarà il momento di uno spettacolo horror che permetterà ai più grandi di immergersi nel più tetro clima di Halloween. Di seguito le specifiche per i due eventi e le modalità di partecipazione. Domenica 28 ottobre 2018 ore 16 ed ore 17: BABY HALLOWEEN Indossa la tua maschera e ci addentreremo in un suggestivo scenario sotterraneo dove, streghe impertinenti e mostri sorridenti con effetti sorprendenti sbucheranno da ogni angolo per farti vivere un'avventura mozzafiato alla scoperta della Grotta Gigante, dove entrerai come un piccolo esploratore di inizio '900! Previsti due ingressi, uno alle ore 16 ed uno alle ore 17. I bambini dovranno essere accompagnati almeno da un adulto (mamma, papà, nonni o chi li vuole bene!). Costo (comprensivo di gadgets in regalo e visita della Grotta): bambini fino a 12 anni gratuito, accompagnatori secondo regolare prezzo di listino. Non sono valide promozioni o scontistiche. Ingresso solo su prenotazione (massimo 60 bambini). Richiesta la prenotazione a garanzia del posto inviando un’e-mail specificando nome, numero di partecipanti (adulti e bambini) e recapito cellulare a: info@grottagigante.it La regolare visita delle ore 16.00 sarà riservata solo ai partecipanti della festa di Halloween Mercoledì 31 ottobre ore 20 ed ore 21: LA GROTTA DEGLI ORRORI Uno spettacolo itinerante nella Grotta Gigante, per lasciarsi spaventare dai protagonisti del mondo dell’orrore. A cura di Anà-Thema Teatro. Due spettacoli, uno alle ore 20 ed uno alle ore 21. Costo a persona comprensivo di spettacolo ed ingresso alla Grotta: € 15,00. Lo spettacolo è consigliato per i maggiori di 12 anni. Ingresso solo con biglietto acquistato in prevendita. Non sono valide promozioni o scontistiche. I biglietti non sono rimborsabili. La prevendita sarà disponibile fino al 30 ottobre e comunque fino ad esaurimento posti (massimo 60 persone per spettacolo) sul sito www.grottagigante.it. In Grotta Gigante vi aspetta un Halloween all’insegna del divertimento per grandi e piccini! www.grottagigante.it Facebook: Grotta Gigante Twitter ed Instagram: @grottagigante