"Scienziati per le feste", tutti gli eventi dell'Immaginario scientifico fino al 6 gennaio

Tutti “Scienziati per le feste” all'Immaginario Scientifico di Trieste: per tutto il periodo natalizio, fino al 6 gennaio, il museo della scienza interattivo e sperimentale di Grignano sarà regolarmente aperto ogni domenica dalle 10 alle 18. In più sarà aperto anche il 26, 27 e 28 dicembre, e il 1° e il 6 gennaio. Oltre alle sempre coinvolgenti postazioni interattive, le multivisioni e le visite al planetario, è ricchissimo il calendario di attività speciali durante le giornate di apertura.

Questo fine settimana

Domenica 22 dicembre il museo sarà aperto dalle 10 alle 18. Inoltre ci sono le visite al planetario a misura di mini-astronomi, con le attività Stella stellina, dedicate ai bambini da 3 a 5 anni: ogni ora a partire dalle 10.30 i piccoli curiosi di astronomia, accompagnati dai genitori, potranno partecipare ad attività ludo-didattiche per muovere i primi passi nel nostro Sistema solare. A seguire entreranno nel planetario Cosmo per osservare le stelle e i pianeti, scoprendo la magia del cielo notturno. Il costo delle attività è di € 3,50 per gli adulti (€ 2,50 ridotto) gratuito sotto i 6 anni.

Come fare

Le iscrizioni si effettuano sul posto. Anche il 26, 27 e 28 dicembre il museo sarà aperto sempre dalle 10 alle 18, con gli apparati interattivi di Fenomena, le multivisioni nello spazio Kaleido, e le visite al planetario Cosmo. Domenica 29 dicembre la giornata al museo sarà animata da un Science show sulla chimica e i suoi effetti speciali: sia alle 11 che alle 15 i visitatori di tutte le età potranno assistere a dimostrazioni ed esperimenti con beaker, pipette, reagenti ma anche oggetti che tutti noi abbiamo a casa. Si potranno così osservare colorate reazioni chimiche, divertenti e inaspettate, dal sicuro effetto wow! Lo show è compreso nel biglietto d'ingresso al museo e non necessita di prenotazione.

Dal 1 gennaio in poi, tutti gli orari

Il museo è aperto anche il 1° gennaio, sempre dalle 10 alle 18, con in più le visite speciali al planetario dedicate questa volta alle Stelle fra i miti: ogni ora dalle 10.30 adulti (e bambini da 6 anni in su), potranno scoprire le costellazioni invernali, con le loro peculiari forme, e i modi per individuarle, ascoltando anche le storie mitologiche a loro collegate. Il costo è di € 3,50, ridotto € 2.50, con iscrizioni sul posto. La stagione delle feste si chiude il 5 e 6 gennaio, giornate in cui il museo sarà aperto.

Domenica 5 il museo sarà aperto sempre con gli stessi orari, con una piccola sorpresa in museo. Il 6 gennaio infine è in programma l'”Officina della Befana”: dalle 15 alle 17 adulti e bambini avranno modo di scoprire leve, forze e attriti attraverso la costruzione di ingegnosi prototipi a tema Befana. L'attività è compresa nel biglietto d'ingresso al museo e non necessita di prenotazione.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.immaginarioscientifico.it