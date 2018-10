Udine "colonizza" Trieste, il 5 Novembre la presentazione del libro delle risposte friulane

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TriestePrima

La vita è fatta di domande, ma spesso le risposte tardano ad arrivare. Specialmente in Friuli. A causa dei lavori in A4 e dell’obsolescenza della tratta ferroviaria Udine-Venezia, le risposte alle grandi domande della vita arrivano in regione con ritardi davvero inaccettabili. Ma da oggi c'è finalmente la soluzione al problema: Il libri des rispuestis furlanis, ovvero il libro delle risposte friulane. Dopo il grande successo del libro delle risposte triestine, infatti, l'autore Andrej Praselj ha pensato fosse giusto esportare la sua divertente idea anche in Friuli, avvalendosi della preziosissima collaborazione dei friulani DOC Felici ma furlans, già famosi per le loro iniziative e produzioni da sempre caratterizzate da notevole ironia e umorismo.

La “squadra mista” triestina e friulana ha quindi prodotto questo nuovo spassosissimo libro, che verrà presentato alla Piccola Osteria furlana Cemut, in via dei Capitelli 11, lunedì 5 novembre alle 18. L'autore, assieme all'editore Diego Manna, sarà protagonista di un divertente “processo per accusa di troppa friulanità a Trieste”.

Fatti una domanda e datti una risposta

Ma vediamo un po' come funziona il libro: bisogna pensare a una domanda, poi prendere il libro in mano ed aprire una pagina a caso. Il libro, attraverso il nuovo personaggio della Dottoressa Facchin, vi darà la risposta. Che, nella miglior tradizione friulana, potrà spaziare da “Combinin” a “Dai cuintri”, passando per l'intramontabile “To agne”, “segne su la glace”, “po sì po” e “vonde monadis”. Non disdegnando il sempre misterioso “Codroipo!”.

Il libro, pubblicato da Bora.La, si trova in libreria, nonché su amazon e su www.botega.la al costo di 5 euro. La domanda, a questo punto, sorge spontanea: a quale dei due libri bisognerà rivolgere i propri dubbi? Il mistero potrebbe rimanere tale, dato che El libro dele risposte triestine potrebbe svignarsela con un elegante “La provi in Friul”, mentre il libri des rispuestis furlanis potrebbe accodarsi con un bel “Rangiti”.