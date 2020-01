Cielo nuvoloso: le previsioni per venerdì 10 gennaio

Cielo nuvoloso

Venerdì 10 gennaio, secondo Osmer, sulla costa, sulla pianura e fino alle Prealpi sarà probabile cielo da variabile a nuvoloso per la formazione di nubi basse, possibili anche foschie o nebbie, specie nelle ore notturne. Sulle zone montane più interne, specie in alta Carnia e nel Tarvisiano tempo migliore con cielo sereno o poco nuvoloso.

Cielo sereno e Bora moderata

Sabato 11 gennaio s u tutta la regione cielo in prevalenza sereno, anche se al mattino saranno ancora possibili nubi basse e foschia nel Tarvisiano, poi in dissolvimento. Sulla costa e sulle zone orientali soffierà Bora moderata.

Cielo sereno e Borino sulla costa

Domenica 12 gennaio c ielo in prevalenza sereno, mite in quota, zero termico a 3000 m, ma con marcata inversione termica nelle valli ed in pianura. Al mattino possibile Borino sulla costa, poi in attenuazione.