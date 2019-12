Cielo sereno e Bora sostenuta: le previsioni per martedì 10 dicembre

Cielo sereno e Bora sostenuta

Martedì 10 diecembre, secondo Osmer, cielo in prevalenza sereno su tutta la regione con atmosfera piuttosto secca. Soffierà vento da nord o nord-est sostenuto in quota, moderato in pianura, Bora sostenuta sulla costa.

Bora moderata

Mercoledì 11 dicembre di mattina cielo sereno con gelate diffuse anche in pianura. Dal pomeriggio probabili velature estese. Sulla costa soffierà Bora moderata.

Neve sul Carso

Giovedì 12 dicembre cielo coperto con la possibilità di deboli precipitazioni sparse, nevose fino a fondovalle. Possibili fasi di neve anche sul Carso e, forse, su qualche zona di pianura. Sulla costa soffierà Borino.