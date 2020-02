Cielo sereno fino a venerdì

Mercoledì 5 febbraio, secondo le previsioni Osmer, cielo sereno o poco nuvoloso. Soffierà vento da moderato a sostenuto da nord o nord-est, specie sui monti in quota, dove saranno probabili raffiche intorno a 100 km orari. Su tutte le zone saranno possibili comunque localmente raffiche di vento forte, specie al pomeriggio. Sui monti, in quota nei settori al confine con l'Austria, possibili deboli nevicate intermittenti.

Giovedì 6 febbraio cielo sereno o poco nuvoloso con gelate notturne su gran parte della regione.

Venerdì 7 febbraio tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso per lievi velature. Lo zero termico sarà in salita, fino a 1800 m circa, ma con inversione termica nei bassi strati.