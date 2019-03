Possibili temporali, le previsioni del tempo per domani

Nella giornata di domani lunedì 11 marzo di prima mattina possibili foschie e qualche banco di nebbia in pianura. In giornata nuvolosità variabile, più consistente su pianura e costa dove sarà possibile qualche locale rovescio o temporale seguito da venti sostenuti e più freddi da nord o nord-est. Sui monti in prevalenza poco nuvoloso e più freddo dal pomeriggio con venti sostenuti da nord o nord-ovest in quota. Sarà possibile qualche raffica più forte in quota e sulla costa.

Martedì 12 marzo

Al mattino cielo sereno con locali gelate anche in pianura. Venti moderati da nord. Dal pomeriggio probabile aumento della nuvolosità alta.

Mercoledì 13 marzo

Cielo in prevalenza nuvoloso con possibili locali precipitazioni deboli o moderate, più probabili ad est. Sui monti neve debole oltre i 600 m circa. In serata foschie.