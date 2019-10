Borino e poi brezza, le previsioni del tempo per venerdì

Per la giornata di domani l'Osmer prevede cielo in prevalenza sereno salvo la possibilità di nebbie o nubi basse di primo mattino nelle valli. Al mattino sulla costa soffierà Borino in attenuazione nel pomeriggio quando girerà a brezza.

Sabato 12 ottobre

Sulla costa e sul Tarvisiano prevalenza di cielo sereno. Sul resto della regione sereno al mattino, cielo da poco nuvoloso a variabile dal pomeriggio, specie sulle Prealpi. Venti di brezza.

Domenica 13 ottobre

Per la domenica in cui si tiene la Barcolana, è previsto cielo poco nuvoloso sulle Alpi e nelle zone più interne delle Prealpi. Sul resto della regione invece cielo variabile per nubi basse sparse e venti deboli di brezza sulla costa. In serata possibili foschie.