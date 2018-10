Le previsioni del tempo per domani martedì 16 ottobre

Martedì 16 ottobre

Cielo in prevalenza nuvoloso con la possibilità di qualche debole pioggia sparsa, più probabile dal pomeriggio e su pianura e costa. Possibile anche cielo in genere coperto o qualche locale schiarita. Sui monti tempo più stabile in mattinata con nuvolosità variabile.

Mercoledì 17 ottobre

Sulle zone occidentali cielo in genere nuvoloso con la possibilità di qualche debole pioggia, più probabile al mattino, sulle zone orientali cielo variabile, con più nubi al mattino e più sole dal pomeriggio quando vi saranno delle schiarite probabilmente anche verso ovest. Previsione incerta.

Giovedì 18 ottobre

Cielo in genere poco nuvoloso con venti di brezza. Sui monti nuvolosità variabile.