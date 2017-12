Lunedì 1 gennaio - Cielo coperto con precipitazioni, a partire dalla mattinata, in genere moderate sulle zone occidentali, più continue ed abbondanti su quelle orientali, anche intense a sud-est. Quota neve in genere sui 700-800 m, ma sulle Alpi Giulie fino a 500 m circa. Sulla costa dal pomeriggio soffierà Bora sostenuta e fredda. In serata le precipitazioni si attenueranno a partire dalla Carnia e da ovest. Possibilità di ghiaccio al suolo sui monti.

Martedì 2 gennaio - Al mattino cielo ancora coperto da velature anche spesse che in giornata lasceranno posto al sole a partire da ovest, Dal pomeriggio prevalenza di sereno

Mercoledì 3 gennaio - Cielo in prevalenza nuvoloso; sui monti dal pomeriggio possibili deboli nevicate, più probabili la sera, quota neve oltre i 500 m circa. La sera qualche pioggia anche su pianura e costa. Sulla costa soffierà Libeccio moderato nel pomeriggio, poi venti da nord.