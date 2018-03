Cielo coperto, al mattino probabili deboli piogge sparse

domenica 11 marzo - Cielo coperto. Al mattino saranno probabili deboli piogge sparse, in estensione e intensificazione in giornata. Le piogge si faranno intense dal pomeriggio, specie in pianura e sulle Prealpi; ad alta quota vento forte da sud e nevicate abbondanti, in genere oltre i 1700 m circa, forse a quote inferiori verso il Cadore e superiori sulle Giulie e sulle Prealpi. Sulla costa dal pomeriggio soffierà Scirocco sostenuto con mareggiate sulla fascia lagunare.

lunedì 12 marzo - Nuvolosità variabile, più persistente sui monti e ad est dove saranno più frequenti piogge sparse in genere moderate. Quota neve oltre i 1300 m circa. Ci sarà comunque qualche fase di tempo migliore, specie su pianura e costa. Possibili locali nebbie notturne in pianura.

martedì 13 marzo - Cielo da variabile a nuvoloso; possibili precipitazioni sparse con quota neve oltre i 1300 m circa, ma anche lunghe fasi senza precipitazioni. Possibili locali nebbie notturne in pianura.