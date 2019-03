Nuvoloso e piogge deboli: le previsioni per mercoledì 13 marzo 2019

mercoledì 13 marzo - Al mattino cielo poco nuvoloso, poi aumento della nuvolosità e dal tardo pomeriggio possibili locali precipitazioni deboli o moderate, più probabili ad est. Sui monti neve debole oltre i 600 m circa. Dalla sera e di notte foschie o nebbie in pianura.

giovedì 14 marzo - Al mattino cielo in genere sereno o poco nuvoloso con possibili locali gelate notturne anche in pianura. In giornata aumento della nuvolosità a partire dalla Carnia e dalla sera in montagna sarà probabile qualche debole precipitazione con neve oltre i 700-1000 metri circa.

venerdì 15 marzo - Cielo in prevalenza poco nuvoloso, in quota soffierà vento sostenuto da nord-ovest. Nelle notti probabile maggiore nuvolosità.