Tempo stabile: le previsioni per sabato 25 maggio 2019

sabato 25 maggio - Al mattino cielo poco nuvoloso per velature. Nel pomeriggio poco nuvoloso su pianura e costa, variabile o nuvoloso sui monti. Nel pomeriggio in montagna saranno probabili rovesci e temporali, possibili localmente anche in pianura. Venti a regime di brezza.

domenica 26 maggio - Cielo in genere poco nuvoloso al mattino, variabile nel pomeriggio con venti deboli a regime di brezza. Nel pomeriggio sui monti non è escluso qualche isolato rovescio. In serata aumento della nuvolosità.

lunedì 27 maggio - Cielo in prevalenza coperto con piogge in genere moderate, più continue sulla costa.