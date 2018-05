Meteo Trieste: le previsioni per domenica 27 maggio 2018

domenica 27 maggio - Su pianura e costa cielo in genere poco nuvoloso per velature ad alta quota; sui monti nuvolosità variabile e, dal pomeriggio, saranno probabili locali rovesci o temporali, non esclusi anche sulla pedemontana. Venti a regime di brezza ma in pianura di pomeriggio farà piuttosto caldo

lunedì 28 maggio - Su pianura e costa cielo poco nuvoloso per velature; sui monti variabile e sarà possibile qualche isolato rovescio o temporale. Venti a regime di brezza.

martedì 29 maggio- Nuvolosità variabile con possibili locali rovesci o temporali; tempo migliore sulla costa