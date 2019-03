Pioggia in serata: le previsioni per lunedì 4 marzo 2019

lunedì 4 marzo - Al mattino sulle zone alpine più interne poco nuvoloso, probabile nuvolosità variabile sulle altre zone, più intensa su alta pianura e Prealpi. In giornata aumento della nuvolosità su tutte le zone e verso sera sulla zona montana piogge in genere moderate e nevicate oltre i 1000-1200 m circa, più abbondanti a est, mentre su pianura e costa in serata piogge sparse in genere deboli. Saranno possibili foschie o nebbie, specie nelle ore notturne. Sulla costa vento da sud o sud-ovest moderato in serata.

martedì 5 marzo - Cielo in prevalenza poco nuvoloso. Su bassa pianura e costa possibile cielo variabile e saranno possibili foschie o nebbie, specie nelle ore notturne.

mercoledì 6 marzo - Cielo in prevalenza poco nuvoloso con la possibile formazione di foschie o nebbie su pianura e costa, specie nelle ore notturne.