venerdì 05 gennaio - Tempo umido con cielo nuvoloso o coperto su bassa pianura e costa, variabile o nuvoloso in montagna. Sulle zone orientali possibili deboli piogge. Zero termico a 2500 metri circa con inversioni al mattino. Possibili locali foschie o nebbie nelle ore più fredde.

sabato 06 gennaio - Cielo in prevalenza coperto per nebbie e nubi basse con piogge in genere deboli o moderate sulla fascia orientale e sulla costa. Neve oltre i 1400 metri circa.

domenica 07 gennaio - Coperto con piogge abbondanti sui monti, moderate in pianura, deboli sulla costa dove soffierà Scirocco debole o moderato. Neve oltre i 1600 metri circa.