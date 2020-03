Variabile e massime fino ai 12 gradi, il meteo per l'inizio della settimana

Per la giornata di domani lunedì 9 marzo secondo l'Osmer al mattino sarà probabile cielo da nuvoloso a coperto, nel pomeriggio da nuvoloso a variabile. Sulla zona montana possibili deboli precipitazioni sparse, con qualche debole nevicata oltre 800-1000 m circa.

Martedì 10 marzo

Per il secondo giorno della settimana avremo al mattino cielo in prevalenza poco nuvoloso, in giornata variabile.

Mercoledì 11 marzo

Infine nella giornata di mercoledì l'Osmer prevede sulle zone montane più interne cielo in prevalenza sereno e sarà decisamente più mite in quota, con zero termico in risalita fino a 3000 m circa, ma con inversione termica nei bassi strati. Dalla costa alle Prealpi cielo poco nuvoloso, localmente variabile, con possibili foschie, specie in serata.