Meteo Trieste: le previsioni per lunedì 30 luglio

L'anticiclone di origine africana si estenderà verso l'Europa settentrionale e favorirà sull'Italia l'afflusso di correnti molto calde ma abbastanza secche.

Lunedì 30 luglio

Cielo in genere sereno o poco nuvoloso; sui monti, al pomeriggio sarà possibile qualche rovescio o isolato temporale di calore, che tuttavia non saranno del tutto esclusi anche sulle altre zone. Farà molto caldo, specie al pomeriggio in pianura e continuerà ad essere caldo sulla costa anche di notte.

Martedì 31 luglio

Cielo sereno o poco nuvoloso; sui monti, al pomeriggio, sarà possibile qualche isolato temporale di calore. Farà molto caldo con temperature in ulteriore lieve aumento, ma l'atmosfera dovrebbe essere un po' più secca rispetto ai giorni precedenti.

Mercoledì 1 agosto

Cielo sereno o poco nuvoloso, proseguirà ad essere ancora molto caldo. Sui monti, al pomeriggio, possibili isolati temporali di calore.

Giovedì 2 agosto

Cielo sereno o poco nuvoloso, sempre molto caldo. Sui monti, al pomeriggio, possibili temporali di calore, che successivamente potrebbero poi lambire anche la pianura.