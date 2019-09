Pioggia: le previsioni per domenica 8 settembre 2019

Domenica 8 settembre

Cielo in prevalenza coperto. Al mattino piogge sparse in genere deboli o moderate. Poi piogge da abbondanti ad intense e temporalesche, specie dal pomeriggio e in serata, più probabili tra pianura e Prealpi. Possibile qualche temporale forte con piogge localmente più consistenti. Neve sui 2500 metri circa. Sulla costa ed in quota vento da sud in genere moderato, forse anche sostenuto nel pomeriggio.

Lunedì 9 settembre

Di notte e primo mattino residue piogge e temporali sulla costa e zone orientali. Poi cielo sereno o poco nuvoloso su pianura e costa, variabile in montagna. Nel pomeriggio possibile qualche locale rovescio temporalesco, più probabile sulla fascia pedemontana, sulle Prealpi e sul Carso. Venti a regime di brezza.

Martedì 10 settembre

Cielo in genere poco nuvoloso per velature anche consistenti dal pomeriggio sera. Sulla costa soffierà brezza e dalla sera forse ancora Bora. Temperature massime in aumento.