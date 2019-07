Forti temporali dal pomeriggio: le previsioni per domani

sabato 27 luglio - Al mattino tempo probabilmente più stabile con cielo in prevalenza poco nuvoloso e farà ancora caldo piuttosto afoso, poi in giornata variabile; dal pomeriggio e in serata saranno probabili temporali sparsi, localmente forti. Sulla costa soffierà vento da sud moderato.

domenica 28 luglio - Su tutta la regione cielo in prevalenza coperto con temporali diffusi, localmente anche forti con piogge intense. Su costa e pianura soffierà vento da sud-est moderato o sostenuto. Farà più fresco. Dalla sera attenuazione di piogge e vento.

lunedì 29 luglio - Cielo in prevalenza poco nuvoloso, con venti di brezza.