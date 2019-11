Pioggia, vento e mareggiate: le previsioni per martedì 12 novembre

Secondo le previsioni di Osmer FVG una depressione interesserà l'Italia fino a mercoledì mattina favorendo l'afflusso di correnti molto umide meridionali in quota, mentre nei bassi strati probabilmente si formeranno due minimi, uno sul Mar Tirreno e l'altro martedì sera sull'Alto Adriatico

Martedì 12 novembre

Cielo coperto con precipitazioni in genere moderate durante la giornata, verso sera piogge da abbondanti ad intense; la quota neve al mattino sarà in genere oltre i 1800 m circa sulle Prealpi e 1500 m sulle Alpi con oscillazioni, ma in serata sulle Alpi potrà scendere fino a 1000-1200 m circa. Al mattino soffierà Bora moderata sulla costa, verso sera su tutte le zone il vento sarà in intensificazione, con Bora forte sulla costa. Le condizioni atmosferiche saranno favorevoli all'acqua alta ed anche alle mareggiate sulla costa centro-occidentale.

Mercoledì 13 novembre

Cielo coperto con precipitazioni da abbondanti ad intense nella notte e di primo mattino, poi in genere moderate, con quota neve a 1300 m circa m sulle Prealpi, 800-1000 m sulle Alpi. Al mattino probabile ancora vento sostenuto, con Bora forte sulla costa, poi in attenuazione ed in rotazione da sud-ovest. Le condizioni atmosferiche al mattino saranno favorevoli all'acqua alta sulla costa. Dal pomeriggio miglioramento.

Giovedì 14 novembre: possibili schiarite

Cielo variabile con probabili maggiori schiarite sui monti in quota. Sulla pianura possibili foschie nelle ore notturne.