Piogge e temporali: le previsioni per lunedì 2 settembre

Un fronte freddo si avvicina lentamente alle Alpi e lunedì farà aumentare l'instabilità sul NordItalia, specie dal pomeriggio-sera e sulle regioni di nord-est. Martedì affluirà l'aria più fresca e secca che segue il fronte.

Lunedì 2 settembre

Al mattino prevalenza di cielo poco nuvoloso, ma già nel corso della mattinata sui monti si avranno i primi rovesci locali e qualche temporale, più estesi dal pomeriggio, quando potranno interesserare anche zone di pianura; verso sera peggioramento più diffuso con piogge e temporali che interesseranno anche la costa. Possibile qualche temporale forte. Caldo ancora afoso su pianura e costa fino a sera, poi Bora sostenuta e fresca.

Martedì 3 settembre

Di primo mattino cielo nuvoloso, ma già in mattinata il tempo migliorerà e in giornata prevarrà cielo sereno o poco nuvoloso. Bora sostenuta e fresca sulla costa, moderata in pianura. L'aria sarà piuttosto secca.

Mercoledì 4 settembre

Sereno con Bora moderata sulla costa.

Giovedì 4 settembre

Possibile peggioramento con cielo in genere nuvoloso, piogge sparse e locali temporali. Previsione incerta.