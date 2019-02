Cielo sereno e bora moderata: le previsioni per domenica 24 febbraio

Il promontorio anticiclonico che dalla Spagna si estende fin sulla Scandinavia e la depressione presente sul sud Italia fanno affluire correnti fredde dalla Russia verso il Mediterraneo.

Domenica 24 febbraio

Cielo sereno o poco nuvoloso per il passaggio di qualche velatura in quota. Al mattino e in serata sulla costa soffierà Bora moderata in attenuazione nelle ore centrali. Vento da nord-est moderato anche in quota sui monti.

Lunedì 25 febbraio

Cielo in prevalenza poco nuvoloso con maggiore nuvolosità al mattino. Sulla costa al mattino soffierà Borino, nel pomeriggio brezza. Temperature massime in netto aumento.

Martedì 26 febbraio

Cielo poco nuvoloso o temporaneamente variabile per il passaggio di velature in quota che a tratti potranno mascherare il sole. Temperature miti di giorno. Nelle ore più fredde possibili foschie o nebbie su bassa pianura e costa.

Mercoledì 27 febbraio

Cielo in genere sereno o poco nuvoloso con qualche nube più consisente al mattino. Possibili nebbie notturne su bassa pianura e costa.