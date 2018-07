Meteo Trieste: le previsioni per lunedì 2 luglio

Lunedì 2 luglio

Tempo stabile con cielo in genere poco nuvoloso su pianura e costa, nuvolosità variabile sui monti, per strati d'aria umida e fresca ancora presenti alle quote medio-basse dell'atmosfera (1500-2000 m) mentre ad alta quota l'aria sarà relativamente calda e secca. Al mattino sulla costa soffierà Bora moderata, nel pomeriggio brezza dal mare. Temperature ancora inferiori alla norma del periodo.

Martedì 3 luglio

Sulla costa cielo sereno o poco nuvoloso con venti di brezza, in pianura in genere poco nuvoloso con caldo un po' afoso nel pomeriggio. Sui monti cielo poco nuvoloso al mattino, mentre dal pomeriggio saranno probabili locali rovesci e qualche isolato temporale.

Mercoledì 4 luglio

Tempo incerto: variabilità con rovesci e temporali sparsi, più probabili sui monti e nel pomeriggio ma possibili anche sulle altre e zone e in mattinata. Cielo variabile con prevalenza di nubi sui monti e di schiarite sulla costa.

Giovedì 5 luglio

Tempo incerto: variabilità con rovesci e temporali sparsi.