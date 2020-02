Cielo variabile: le previsioni per domenica 23 febbraio

Domenica e lunedì cielo variabile

Domenica 23 febbraio, secondo le previsioni meteo Osmer, dalla costa alle zone prealpine prospicienti la pianura cielo variabile per nubi basse. In quota e sulle valli interne poco nuvoloso per il passaggio di velature. In quota temperature alte per il periodo con zero termico oltre i 3000 metri. Di notte sulle zone occidentali di pianura e costa possibili banchi di nebbia.

Lunedì 24 febbraio cielo variabile sia per il passaggio di velature che per la formazione di nubi basse con tempo migliore nel pomeriggio. Zero termico in calo al mattino a 2300 metri, poi nuovamente sopra i 3000. Di notte possibili foschie o nebbie.

Cielo coperto con deboli piogge

Martedì 25 febbraio cielo coperto con deboli piogge sparse sulle fascia prealpina e a est. Dalla sera piogge più abbondanti sulle Prealpi Giulie con neve oltre i 1300 metri circa. Soffierà vento da sud debole o moderato sulla costa da sudovest moderato in quota. Possibili foschie o nebbie di notte.