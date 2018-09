Meteo Trieste: le previsioni per lunedì 3 settembre

Lunedì 3 settembre

Nuvolosità variabile probabilmente più persistente sui monti e maggiori schiarite su pianura e costa occidentali. Su tutte le zone saranno possibili locali rovesci e qualche temporale, specie dal pomeriggio; più probabili su Prealpi e a est. Sul mare il tempo potrà essere instabile anche di notte.

Martedì 4 settembre

Su pianura e costa cielo in prevalenza poco nuvoloso con venti di brezza. Sui monti cielo poco nuvoloso al mattino, nuvolosità variabile nel pomeriggio con qualche pioggia sulle Alpi e qualche temporale sulle Prealpi; non è del tutto escluso che qualche rovescio temporalesco possa interessare anche le zone pianeggianti.

Mercoledì 5 settembre

Cielo in genere poco nuvoloso e temperature in leggero aumento ma dal pomeriggio sarà ancora possibile qualche rovescio sulle Alpi e qualche probabile temporale sulle Prealpi; non del tutto escluso comunque anche sulle altre zone.

Giovedì 6 settembre

Al mattino tempo in genere ancora stabile con cielo poco nuvoloso, nel pomeriggio nuvoloso sui monti con rovesci sulle Alpi e qualche probabile temporale sulle Prealpi, possibile anche in pianura. Sulla costa tempo in genere migliore anche nel pomeriggio con venti di brezza.