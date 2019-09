Pioggia al mattino, poi il cielo sarà sereno: le previsioni per lunedì 9

lunedì 9 settembre - Di notte e primo mattino residue piogge e temporali sulla costa e zone orientali. Poi cielo sereno o poco nuvoloso su pianura e costa, variabile in montagna. Nel pomeriggio possibile qualche locale rovescio temporalesco, più probabile sulla fascia pedemontana, sulle Prealpi e sul Carso. Venti a regime di brezza.

martedì 10 settembre - Cielo in genere poco nuvoloso. Venti deboli di brezza e dalla sera forse ancora Bora sulla costa. Temperature massime in aumento in pianura.

mercoledì 11 settembre - Cielo poco nuvoloso in montagna, variabile sul resto della regione per velature a tratti consistenti. Sulla costa soffierà Bora moderata.

