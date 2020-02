Cielo sereno con qualche nuvola, le previsioni per giovedì 20 febbraio

Cielo poco nuvoloso

Giovedì 20 febbraio, secondo le previsioni Osmer, cielo poco nuvoloso per il passaggio di nubi in quota più consistenti sui monti. Gelate di notte anche in pianura.

Cielo sereno

Venerdì 21 febbraio, cielo sereno con venti di brezza. Gelate al mattino anche in pianura. Ad alta quota soffierà vento sostenuto da nordovest. In serata velature.

Cielo poco nuvoloso

Sabato 22 febbraio cielo in prevalenza poco nuvoloso per velature. In serata possibili banchi di nebbia in pianura. Zero termico in risalita a 3000 metri.