Cielo parzialmente nuvoloso, le previsioni del tempo per domenica

Nella giornata di domani domenica 26 gennaio l'Osmer prevede di notte e di mattina cielo da nuvoloso a coperto con la possibilità di qualche locale e debole pioggia. Dal pomeriggio relativo miglioramento con qualche schiarita e, in serata, foschie e qualche banco di nebbia.

Lunedì 27 gennaio

Nel Giorno della Memoria si avrà nuvolosità variabile, con più schiarite in giornata e più nubi dalla sera. Foschie e banchi di nebbia nelle ore notturne in pianura.

Martedì 28 gennaio

Per il secondo giorno della settimana l'osmer prevede invece cielo in prevalenza coperto con piogge sparse, in genere deboli a ovest e più abbondanti a est. Quota neve oltre i 600 m circa. Sulla costa soffierà Libeccio moderato.