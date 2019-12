Cielo variabile: le previsioni per il weekend

Cielo variabile nel weekend

Di notte e fino al mattino di sabato 7 dicembre, secondo Osmer, cielo in prevalenza nuvoloso; in giornata avremo in genere bel tempo sui monti e alta pianura, variabile su bassa pianura e costa. Sulla Bassa probabili foschie e possibili nebbie notturne. Verso Trieste potrebbe prevalere anche la nuvolosità.

Domenica 8 dicembre, sui monti cielo sereno o poco nuvoloso, salvo qualche nube in più sulle Prealpi; su pianura e costa cielo variabile con probabili foschie e possibili nebbie notturne sulla Bassa. Verso sera aumento della nuvolosità su tutte le zone.

Pioggia

Lunedì 9 dicembre cielo da coperto ad est, con piogge moderate, a nuvoloso a ovest con precipitazioni deboli e intermittenti. Nevicate moderate oltre i 700 m circa sulle Alpi Giulie, più deboli e oltre i 1000-1200 m circa sulle altre zone. Nella zona di Trieste le piogge potranno essere più abbondanti.