Cielo sereno, vento in tarda serata: le previsioni per giovedì 27 febbraio

Cielo sereno, deboli piogge in serata

Giovedì 27 febbraio, secondo le previsioni Osmer, al mattino cielo sereno o poco nuvoloso e sulla zona montana farà freddo. Nel pomeriggio cielo nuvoloso o coperto con vento da sud o sud ovest moderato; in serata sarà possibile qualche debole precipitazione, più probabile sui monti. In tarda serata sulla costa e in quota sui monti soffierà vento sostenuto da sud-ovest.

Cielo sereno

Venerdì 28 febbraio cielo sereno o poco nuvoloso; in quota soffierà vento sostenuto e freddo da nord o nord-ovest con qualche raffica possibile anche a valle; in giornata soffierà da nord da moderato a sostenuto anche in pianura.

Cielo variabile

Sabato 29 febbraio nuvolosità variabile; soffierà vento da sud moderato sulla costa, da moderato a sostenuto da sud-ovest in quota.