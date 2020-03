Manutenzione moto: come cambiare la catena di trasmissione

La procedura di sostituzione della trasmissione a catena di una moto è un'operazione che può essere eseguita anche con il fai da te, basta armarsi di un po' di pazienza, in quanto il lavoro richiede 1/2 ore di tempo, e degli attrezzi adeguati. Scopriamo insieme come procedere.

Attrezzi

Posizionate la moto sul cavalletto centrale, in modo tale che la ruota posteriore rimanga rialzata. Dopodiché procuratevi i seguenti attrezzi: chiavi dalle misure adatte; spaccatatene; l’attrezzo specifico per chiudere le catene ad O’Ring; il kit di trasmissione; catena, corona e pignone; un paio di guanti in lattice.

Come procedere

Iniziate smontando il parafango con la chiave e svitate i bulloni. Togliete la vecchia catena. Se avete a disposizione uno spaccamaglie, posizionatelo in corrispondenza di una maglia qualsiasi e fatelo girare in senso orario. Sfilato il perno dalla prima maglia, fate la stessa cosa con il perno che sostiene la maglia esterna. Sbloccati i due perni, rimuovete la maglia e sfilate la catena. A questo punto, sfilate la ruota posteriore. Per fare questo bisogna smontare il perno centrale della ruota svitando con la chiave il dado che si trova dalla parte della catena. Il prossimo passo è quello di smontare il carter del pignone sempre con la chiave. Per smontare la bacchetta che collega l'albero del cambio alla pedivella bisogna svitare i dadi da 10 posti in alto e in basso alla bacchetta di ferro. Una volta tolta la bacchetta del cambio si può estrarre anche il carter in plastica svitando i tre bulloni con l'apposita chiave. Passiamo al pignone: per toglierlo occorre ruotare a mano in senso antiorario l’albero del cambio, facendo muovere leggermente il pignone per facilitare l’innesto. Adesso, con un cacciavite, allontanate la sicurezza del dado pignone in modo che si possa svitare. Infilate un cacciavite che possa bloccare la rotazione del pignone tra i denti di quest’ultimo e il cavalletto. Dopodiché con colpi secchi e decisi, smollare il dado che tiene il pignone. Passiamo adesso alla corona che deve essere smontata anch'essa con l'apposita chiave. Una volta smontata, inserite la corona nuova. Rimontate la ruota posteriore e fissate il pignone nuovo. Adesso bisognerà sfilare i tendicatena posti alle estremità del forcellone. Prendete la catena nuova e infilatela attorno all’albero del forcellone in modo che una volta chiusa sia solo da appoggiare su corona e pignone. Ora, se possedete l’attrezzo apposito per la chiusura delle catene ad O’Ring:

infilate il giunto nei due capi della catena ingrassandolo bene;

mettete gli O’Ring attorno ai perni del giunto;

posizionate con l’apposito attrezzo la chiusura del giunto sulle due molle ed avvitate con la brugola fin quando la chiusura resta bloccata sui perni;

sostituite alle viti con molla il ribattitore e date due o tre colpi secchi al ribattitore in modo che i perni del giunto si allarghino impedendo l’apertura del giunto stesso.

Per far salire la catena su corona e pignone, fatela passare attorno ad uno dei due elementi, dopodiché appoggiatela sull’altro e fate ruotare tutto il gruppo trasmissione. Adesso si può mettere in tensione la catena avvitando i tendicatena fin quando l’oscillazione della catena a metà tra la corona e il pignone è compresa tra i 3 e i 5 cm. A questo punto si può procedere col rimontare il parafango e il carter del pignone.