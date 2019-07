Quale coprivolante scegliere? I migliori modelli sul mercato

Continua il nostro viaggio nel mondo degli accessori per auto e dopo esserci occupati dei supporti per smartphone, scopriamo oggi quali sono i migliori coprivolante per la nostra macchina. Accessori utili per proteggere, ad esempio, il materiale con cui è realizzato il volante che spesso con il passare degli anni può deteriorarsi rendendolo poco gradevole alla vista. Inoltre, il coprivolante può consentire un grip maggiore, essendo in molti casi realizzato in materiale antiscivolo e antisudore. Infine può avere, anche, un’efficace funzione protettiva dalle temperature ambientali e una funzione estetica, consentendo di rinnovare e personalizzare il look dell’abitacolo in modo rapido ed economico. Esistono diversi tipi di coprivolante presenti sul mercato, adatte ad ogni tipo di esigenza personale. Scopriamoli.

Cofit

Iniziamo la nostra rassegna dei migliori coprivolante con il modello di Cofit, realizzato in pelle in microfibra, disponibile in tre diverse misure ed in 8 diverse colorazioni adatte ad ogni abitacolo. Un accessorio resistente all'usura e che consente anche una presa più salda.

Seg

Anche Seg propone un coprivolante realizzato in pelle in microfibra liscia, acquistabile in tre diverse misure ed in otto differenti colorazioni. Un accessorio dallo stile sportivo, resistente al calore, al freddo e all'usura.

Sand-H

Proseguiamo con il coprivolante di Sand-H, realizzato in pelle, traspirante e antiscivolo e adatto per volanti con diametro esterno di 14,5-15 pollici. Un modello disponibile in tre diverse finiture (nero, blu e rosso), facile da installare in pochi istanti.

Ergocar

Ergocar propone una gamma di coprivolante dal design davvero originale che ricorda la forma di un pinguino, di un panda e di personaggi Disney. Un modello resistente al calore, al freddo e all'usura, traspirante e antisudore. Un accessorio adatto a volanti con diametro di 14,5 "/ 15" .

Mayco Bell

Concludiamo la nostra rassegna con il Mayco Bell, disponibile in ben 16 diverse colorazioni con temi ispirati anche alla natura. Un modello adatto per volanti con dimensioni di 14.5-15 pollici di diametro, facile da montare, realizzato in materiale morbido al tatto, traspirante e antisudore.

