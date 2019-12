Auto elettriche, vantaggi e caratteristiche della lussuosa Tesla

Il boom delle auto elettriche è in continua evoluzione, conquistando uno spazio sempre più ampio e importante all'interno del mercato automobilistico. Dalle classiche utilitarie a modelli più costosi, le proposte sono davvero innumerevoli. Oggi ci soffermiamo su un modello lussuoso, la Tesla, un'auto totalmente elettrica con l'accelerazione più veloce del mondo. I veicoli elettrici rappresentano una scelta responsabile e attenta all'ambiente, in quanto sono silenziosi e non inquinanti. Oltre a ciò, Tesla, poi, è una casa automobilistica che è riuscita a ottenere prestazioni superiori grazie ad una tecnologia all'avanguardia.

Tesla Motors, le caratteristiche

Al centro dei primati della casa automobilistica non possiamo non citare l'invenzione fatta dalla scienziato Galielo Ferraris, ossia il motore a induzione, che comprende due parti principali, il rotore e il statore. Grazie alla sua tecnologia sviluppata, il motore Tesla produce un campo magnetico a quattro poli. Questo campo magnetico rotante trasferisce corrente sulle barre del rotore, facendolo quindi ruotare. L'alimentazione al motore, poi, viene fornita da un driver a frequenza variabile, il quale controlla la velocità del motore.

I vantaggi del motore a induzione

Un motore a induzione, rispetto al classico a combustione interna, ha un maggior grado di risposta e un rapporto peso/potenza più elevato, che determina, quindi, delle prestazioni superiori.

L'alimentazione

Per quanto riguarda l'alimentazione dell'auto elettrica, questa avviene tramite un pacco batteria che emette energia elettrica continua. Questa energia, però, prima di arrivare al motore deve essere convertita in corrente alternata. Qui entra in gioco l'inverter, un dispositivo elettronico di potenza che controlla la frequenza di alimentazione di corrente e la velocità del motore. La batteria, poi, è formata da un gruppo di celle di litio che sono raggruppate e disposte in serie o in parallelo.