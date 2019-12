Incentivi scooter elettrici, la scadenza è imminente

Conosciamo già l'ecotassa auto 2019 e gli incentivi alla rottamazione per favorire l'acquisto di auto elettriche e ibride, ma il testo dell'emendamento alla manovra prevede anche dei fondi disponibili con la presenza di 8,6 milioni di euro per i ciclomotori e i motoveicoli. I contribuiti sono disponibili per l'acquisto di veicoli di categoria L, in particolare motocicli elettrici e ibridi, dopo la rottamazione di un mezzo analogo Euro 0, Euro 1, Euro 2 e 3. Pari al 30% del costo del motociclo acquistato e sino a un massimo di 3.000 euro (Iva inclusa), è questo nel dettaglio l'incentivo di cui ogni cittadino può godere.

Scadenze

Ma il tempo per godere di questo bonus sta già per scadere, gli incentivi, infatti, potrebbero non esserci nel 2020. A differenza di quanto previsto per le auto a zero o basse emissioni, per le quali il bonus è previsto per il triennio 2019-2021, la scadenza per quanto riguarda i mezzi a due ruote è fissata a dicembre 2019. Per avere un cambiamento, sarà necessario un intervento nella manovra 2020. Il mancato rinnovo potrebbe avere conseguenzi molto pesanti per il mercato, che in questi mesi ha avuto un'iniziale crescita con riferimento alla filiera industriale nazionale. Per questo motivo, al momento, coloro che vogliono usufruire del bonus devono necessariamente effettuare la prenotazione entro e non oltre il 31 dicembre del 2019.