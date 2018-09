"Olio della pace e camminata tra gli ulivi", l'edizione 2018

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TriestePrima

Si è tenuta la riunione organizzativa presso il Municipio di Aurisina promossa dall'Assessorato all'Agricoltura dedicata alla Camminata tra gli Olivi 2018 . Camminare circondati dal suggestivo paesaggio degli olivi, che in ogni parte d’Italia vestono le nostre colline è l’esperienza inedita e unica della Giornata nazionale della Camminata tra gli Olivi, una iniziativa promossa dall’Associazione Città dell’Olio (di cui il Comune di Duino Aurisina Devin Nabrezina fa parte) domenica 28 ottobre in 122 città. La Camminata tra gli Olivi è un’occasione per ristabilire un legame tra i cittadini e la propria terra, un modo per far conoscere il paesaggio di una grande civiltà millenaria e per far scoprire ai tanti appassionati della cultura enogastronomica del nostro paese i territori di origine del prodotto attraverso gli alberi di olivo e gli uomini che lo custodiscono. Nelle 18 Regioni coinvolte – dalla Lombardia alla Sicilia – tanti itinerari in un’unica data per una passeggiata dedicata a famiglie e appassionati alla scoperta del patrimonio olivicolo italiano attraverso paesaggi legati alla storia ed alla cultura dell’oro verde. Ogni Comune ha selezionato un tragitto tra gli olivi con caratteristiche uniche dal punto di vista storico e ambientale che si conclude in un frantoio, un’azienda olivicola o un palazzo storico dove ai partecipanti sarà offerta una degustazione di pane, olio e prodotti tipici. In tutta la penisola l’ambiente rurale che contraddistingue la coltivazione dell’olivo ha caratteristiche comuni ma al contempo diverse a seconda della regione di appartenenza, l’iniziativa è quindi anche un modo attuale di promuovere il turismo dell’olio puntando sul patrimonio indissolubile dei nostri territori, un valore che dovrà costituire ricchezza per le future generazioni, nel 2018, dichiarato dal Mipaaf, l’Anno del Cibo Italiano. La Camminata a Duino Aurisina sarà coordinata dalla Rete Landa Carsica che già opera sul territorio comunale e che raggruppo diverse aziende agricole per il recupero appunto della Landa Carsica, con il sostegno dell'Amministrazione Comunale vedrà la collaborazione delle Aziende Agricole produttrici di Olio, Azienda Nevo Radovic, Azienda Finotto Caterina Azienda Farma Jakne, Azienda Alecs Pacor, insieme ad altre aziende produttrici di prodotti tipici, e al mondo associativo che ha garantito il supporto logistico. La Camminata individuata partirà quest'anno dagli Uliveti di Ceroglie verso Case Kohisce, dove vi sarà una tappa dedicata alla visita delle trincee della Grande Guerra, la seconda tappa di assaggi di olio abbinata a prodotti del carso sarà presso i vigneti dell'Azienda Finotto sulle pendici dell'Ermada vicino a Medeazza, per poi proseguire nella tappa di San Giovanni presso gli uliveti dell'Azienda Farma Jaknne, tappa finale poi San Giovanni per una degustazione finale. Il programma in fase di stesura, vedrà anche momenti di intrattenimento e di presentazione del territorio. Ampia sarà la promozione e condivisione dell'evento che per la prima volta avrà come attori i produttori dell'OLIO. Nel corso della riunione, attraverso una proposta del dott. Parmeggiani, e condivisa con gli operatori ed aziende presenti, la realizzazione già quest'anno dell'Olio della Pace Olje Miru, che proprio con l'avvenuta dei Presidenti della Repubblica il 4 di novembre, verrà consegnato dall'amministrazione comunale come simbolo di pace, dell'olio proveniente dai luoghi dove un tempo furono scenario delle battaglie della Grande Guerra. E' una prima importante edizione - ha commentato Massimo Romita Assessore all'Agricoltura e Politiche del Carso - che valorizza il territorio in cui viviamo e dove vengono coltivati prodotti d'eccellenza. Vogliamo far conoscere con questa iniziativa il duro lavoro dei contadini e di chi coltiva la terra sul nostro Carso. Non posso che ringraziare tutte quelle persone, aziende agricole e associazioni che si sono messe subito a disposizione per creare attraverso una iniziativa sinergica, tale manifestazione che avrà risvolti internazionali. Nel 2019 verrà preso in considerazione il tratto che va da Ternova Prepotto San Pelagio fino ad Aurisina. FOTO DI TANJA TUTA https://www.camminatatragliolivi.it/citta-e-itinerari/ https://www.camminatatragliolivi.it/giornata-nazionale-della-camminata-tra-gli-olivi/