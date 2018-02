TERZO CONGRESSO MONDIALE DI SALUTE PUBBLICA E NUTRIZIONE A LONDRA

Il dott. Giulio Barocco, titolare di Posizione Organizzativa per l’integrazione e gestione congiunta della sicurezza e del valore nutrizionale degli alimenti presso la Struttura Complessa di igiene degli alimenti e della nutrizione, presiederà la prima delle sedute di lavoro del Terzo Congresso Mondiale di Salute Pubblica e Nutrizione, che si terrà a Londra dal 26 al 28 febbraio. Il congresso rappresenta un importante occasione di confronto che vede insieme professionisti della salute, appartenenti alla comunità scientifica ed esperti di politiche sanitarie, scambiarsi esperienze e conoscenze in ambito di salute pubblica, epidemiologia e nutrizione.

Le sfide alla salute pubblica nel mondo della globalizzazione saranno il tema principale del congresso, e in questo ambito il contributo di ASUITs sarà anche quello di presentare lo studio del 2016 dal titolo “Nutrire le comunità: innovazione in ristorazione collettiva”, un'indagine multidimensionale della ristorazione assistenziale per anziani nella Regione Friuli Venezia Giulia (2016) coordinata dall'Agenzia Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste, che ha evidenziato alcuni aspetti critici nel profilo quali - quantitativo dei prodotti alimentari impiegati nel segmento della ristorazione assistenziale.

Link al sito del Global Summit https://publichealth.global-summit.com/

Link alla programma della prima giornata: https://publichealth.global-summit.com/scientific-program.php?day=1&sid=4286&date=2018-02-26