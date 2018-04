ASUITs amplia l’offerta dei servizi per la presa in carico di persone over 65

E’ stato presentato oggi, in un incontro aperto alla stampa, il progetto di attivazione sperimentale del servizio di Follow Up (FU) post dimissione per le persone non prese incarico dai servizi distrettuali.

Il progetto, avviato dall’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste in collaborazione con Televita SpA, è rivolto alle persone con più di 65 anni (o di età inferiore se presentano caratteristiche di fragilità) dimesse da una struttura di medicina ospedaliera, da una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) o dal Pronto Intervento Domiciliare (PID) senza un progetto di presa in carico da parte del Distretto e ha l’obiettivo di offrire una nuova modalità di continuità assistenziale, un contatto tra persone dimesse e Servizi.

Sono intervenuti Flavio Paoletti, Direttore dei Servizi Sociosanitari, ASUITs, Deborah Voliani, Televita SpA, Ramiro Mendoza, Televita SpA, Giuliana Pitacco, Direzione Servizi Sociosanitari, ASUITs, Arianna Meriggi, Direzione Infermieristica, ASUITs.

L’attuale collaborazione con Televita SpA consente di realizzare questo progetto con le finalità di rilevare precocemente eventuali situazioni potenzialmente a rischio e raccogliere informazioni sulle condizioni delle persone dimesse, e dei loro eventuali Care Giver, che potrebbero in futuro risultare utili per orientare l‘offerta di servizi.

Il FU telefonico rappresenta, quindi, l’offerta di una nuova e diversa modalità di presa in carico, che potrebbe essere definita “leggera”, ovvero il mantenimento di un “contatto” tra persone dimesse e servizi, in una logica di proattività sociosanitaria.

Il progetto prevede tre contatti telefonici: il primo subito dopo la dimissione, gli altri due a distanza di un mese e tre mesi.

Il progetto coinvolge cinque reparti Medicina; al momento della dimissione il Reparto compila una scheda che viene inviata al Distretto, il quale completa la valutazione e invia immediatamente la scheda agli operatori di Televita Spa. Il Servizio è attivo dal 2 aprile e rappresenta una forte integrazione tra ospedale e territorio, che permette di seguire la persona durante tutto il percorso, creando una rete precisa e puntale attorno alle persone con fragilità e over 65 anni d’età.

Dopo 6 mesi viene effettuata la valutazione finale e i dati raccolti consentono una eventuale rimodulazione dei servizi della continuità assistenziale di ASUITs.

Inoltre, il servizio è a costo zero in quanto si avvale del personale già operante nelle Medicine e nei Distretti e dell’appalto già in essere con Televita SpA che è stato rimodulato mantenendo i costi invariati.

BACKGROUND. Nel 2014, nella nostra provincia, grazie a una stretta collaborazione fra ASUITS e Televita SpA, è stata condotta un’indagine telefonica volta a rilevare le eventuali modifiche intervenute a tre e sei mesi nelle condizioni di salute e di vita delle persone dimesse dall’ospedale, da una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) o dal Pronto Intervento Domiciliare (PID) non prese in carico dai servizi distrettuali.

I risultati dello studio del 2014 riguardano 60 persone (46 femmine e 14 maschi) di età compresa tra i 68 e i 95 anni (media 81.82). L’analisi evidenzia che la fragilità sociale e/o sanitaria è stata talvolta sottovalutata, soprattutto in coloro che vivono da soli. Infatti, a distanza di 6 mesi è stato rilevato che:

il 25% del campione aveva attivato un servizio domiciliare infermieristico (SID) o assistenziale (SAD) o il Fondo per l’Autonomia Possibile (FAP);

il 17% era stato riammesso in una Medicina ospedaliera;

il 7% era stato accolto in una casa di riposo.

Nel biennio 2016-2017, nella popolazione triestina si è registrato un sensibile aumento dei ricoveri delle persone >75 anni (+ 851 ricoveri) (Cfr Tabella 1).

RICOVERI RESIDENTI ASUITS 2012 2013 2014 2015 2016 Stima 2017 Anno scorrevole Tutte le età Ricoveri totali 37.452 36.327 35.313 34.112 34.434 34.810 34.743 Tutte le età con DRG medico 22.364 21.614 21.283 20.245 20.844 21.107 21.057 Variazioni assolute -750 -331 -1.038 599 263 213 Variazioni % su anno -3,35 -1,53 -4,88 2,96 1,26 1,02 . Ultra 75 tot 13.436 13.256 13.191 12.990 13.873 13.980 13.961 Ultra 75 con DRG medico 9.830 9.598 9.619 9.346 10.098 10.197 10.179 Variazioni assolute -232 21 -273 752 99 81 Variazioni % su anno -2,36 0,22 -2,84 8,05 0,98 0,80 . Under 75 tot 24.016 23.071 22.122 21.122 20.561 20.830 20.782 Under 75 con DRG medico 12.534 12.016 11.664 10.899 10.746 10.910 10.878 Variazioni assolute -518 -352 -765 -153 164 132 Variazioni % su anno -4,13 -2,93 -6,56 -1,40 1,53 1,23

Tabella 1: Ricoveri popolazione triestina (Fonte dott. Sandro Centonze SC Ricerca, Innovazione clinico-assistenziale, Qualità, Accreditamento e Rischio clinico)

