Avviso: Chiusura entrata Ospedale Maggiore lato Piazza Ospitale angolo via Pietà

Dal 22 maggio, a seguito di un intervento manutentivo presso l’Ospedale Maggiore, l’entrata ex Pronto Soccorso, situata tra Piazza Ospitale angolo via Pietà, sarà interdetta a pedoni e automezzi. L’accesso per i cittadini nelle ore diurne e fino alle 19, sarà da via Slataper angolo Piazza Ospitale (entrata dialisi). Nelle ore notturne, si entrerà dal portone grigio di via Slataper tramite citofono con chiamata al servizio di Continuità Assistenziale o Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura. L’ accesso al Pronto Soccorso rimane da via Gatteri. CREAUS/GP/ss