GRAZIE PER LE DONAZIONI ALLA SANITÀ TRIESTINA

<<Ogni dono ha un valore inestimabile, qualsiasi sia la sua entità. E questo ancora di più quando l’impegno dei privati si rivolge verso la salute degli altri>>. Con queste parole il Vicegovernatore con delega alla salute Riccardo Riccardi esprime il suo più sentito ringraziamento per le due donazioni che hanno interessato la sanità triestina in questi giorni.

La prima arriva dall’Associazione Amici del Cuore, da sempre vicina alla SC Cardiologia, che ha donato un nuovo registratore Holter che andrà ad unirsi ai 26 già disponibili che assolvono ad oltre 2900 registrazioni all’anno. L’ampliamento dell’offerta contribuirà a contrarre i tempi di attesa, incidendo favorevolmente sulle durate della degenza. Accanto a questo prosegue l’impegno per la ricerca e la formazione dei professionisti.

Da ricordare che, ogni anno, presso la piastra ambulatori della Cardiologia di Cattinara vengono effettuate oltre 40.000 prestazioni ambulatoriali orientate a pazienti esterni e degenti nelle due torri, con punte di attrazione del 40% per l’ambulatorio Scompenso e Cardiomiopatie, la metà dei quali extraregione.

La seconda donazione è arrivata dalla signora Gabriella Tamaro, la cui liberalità contribuirà all’acquisto di un ecografo portatile per la Clinica Neurologica. L’apparecchio sarà utile per identificare meglio le vene, anche in profondità, e per eseguire perfusioni endovenose nei pazienti complessi. Il suo utilizzo renderà più rapido e meno disturbante l’inserimento di cannule per la somministrazione per via endovenosa su pazienti affetti da patologie acute neurologiche. Al ringraziamento per questa donazione, accanto al Vicegovernatore Riccardi, si unisce il prof. Paolo Manganotti, Direttore della Clinica Neurologica, a nome anche di ASUITs e di tutti gli operatori del reparto.

CREAUS/PC