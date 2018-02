INTERRUZIONE SERVIZI SPORTELLI AMMINISTRATIVI DISTRETTO 3 MUGGIA

Si comunica che questa mattina si è verificato un guasto alla rete informatica e della telefonia fissa e del Distretto 3 – sede di Muggia. I tecnici sono al lavoro per individuare le cause del guasto; le attività degli sportelli amministrativi e di prenotazione sono sospese per l’intera giornata. L’attività dei Medici di Medicina Generale presso la sede del Distretto è stata spostata negli ambulatori dei rispettivi medici; proseguono normalmente le attività di carattere santario.