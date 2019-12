Nuovi orari per il rilascio/rinnovo delle Esenzioni ticket per status e reddito.

Al fine di potenziare l'attività di rinnovo delle Esenzioni ticket per disoccupazione E02, scadute il 31/12/2019, verranno potenziati gli sportelli:

CUP Ospedale Maggiore

Dal lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 13.00

CUP Ospedale di Cattinara

Dal lunedì a venerdì dalle 7.30 alle 13.30

Distretto 1 - Opicina

Martedì e giovedì dalle 9.00 alle 11.00

Distretto 1 - Aurisina

Venerdì dalle 9.00 alle 11.00

Distretto 3 - Muggia

Dal lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 14.30

Inoltre sempre dal 07 al 31 gennaio 2020:

L’ufficio esenzioni dell’Ospedale Maggiore, nel corridoio dopo il Centro Prelievi, verrà potenziato con ulteriori 2 sportelli, l’orario sarà ampliato fino alle ore 13.

L’attività presso l’Ospedale di Cattinara verrà potenziata con un’ulteriore sportello.

Verrà attivato uno sportello CUP, solo per rilascio/rinnovo esenzioni ticket status e reddito, presso il Distretto 1 - sede di Aurisina - nella giornata di venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.00.

Si ricorda che rimangono sempre valide le modalità d'invio della richiesta di esenzione ticket tramite FAX, come indicato nel sito dell'ASUITS. Rimane inoltre sempre valido il percorso consolidato di accesso diretto presso la Direzione CUP di via Nordio per le MICROAREE, CARITAS e ICS. Invariato l'orario per le prenotazioni, ritiro ed incassi CUP.

Infine si segnala che, dall’1 al 6 gennaio, non sarà possibile effettuare autocertificazioni di reddito e ISEE poichè gli applicativi saranno bloccati a causa del Riassetto SSR (L.R. 17 dicembre 2018 n.27), non sarà possibile inserire le autocertificazioni.

Si segnala che le autocertificazioni per età/reddito sono comunque valide fino al 31/3/2020, e che le autocertificazioni per disoccupazione si potranno inserire dal giorno 7/1 e saranno retrodatate al 1/1/2020.